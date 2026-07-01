Блогер Маркарян оштрафован за разжигание ненависти

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей осужденного блогера Арсена Маркаряна за возбуждение ненависти или вражды. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда в мессенджере «Макс».
Суд установил, что в декабре прошлого года Маркарян опубликовал в Telegram-канале, администратором которого он является, видеозапись, содержащую пренебрежительное и презрительное отношение к русским людям. Это подтверждается проведенным комплексным психолого-лингвистическим исследованием, говорится в сообщении пресс-службы.
При этом доводы адвоката блогера об отсутствии в действиях его подзащитного состава административного правонарушения и об истечении срока давности по делу суд нашел несостоятельными.
По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Маркарян на видео заявлял, что россияне — это животные и указывал на их «недоразвитость».
Маркаряна задержали летом прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на его высказывания, оскорбляющие Героя Советского Союза Александра Матросова.
Ранее Маркарян запатентовал свой бренд, сидя в СИЗО.