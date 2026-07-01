Блогер Маркарян оштрафован за разжигание ненависти

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей блогера Маркаряна за возбуждение ненависти

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей осужденного блогера Арсена Маркаряна за возбуждение ненависти или вражды. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда в мессенджере «Макс».

Суд установил, что в декабре прошлого года Маркарян опубликовал в Telegram-канале, администратором которого он является, видеозапись, содержащую пренебрежительное и презрительное отношение к русским людям. Это подтверждается проведенным комплексным психолого-лингвистическим исследованием, говорится в сообщении пресс-службы.

При этом доводы адвоката блогера об отсутствии в действиях его подзащитного состава административного правонарушения и об истечении срока давности по делу суд нашел несостоятельными.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Маркарян на видео заявлял, что россияне — это животные и указывал на их «недоразвитость».

Маркаряна задержали летом прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на его высказывания, оскорбляющие Героя Советского Союза Александра Матросова.

Ранее Маркарян запатентовал свой бренд, сидя в СИЗО.