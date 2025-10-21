На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арсен Маркарян запатентовал свой бренд, сидя в СИЗО

Сидящий в СИЗО Арсен Маркарян запатентовал свой бренд для организации досуга
true
true
true
close
Пресс-служба прокуратуры Москвы/РИА Новости

Блогер Арсен Маркарян, находящийся в СИЗО по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества, запатентовал свой бренд «Арсен База» для оказания образовательных услуг и проведения мастер-класс. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Блогер Арсен Маркарян сегодня, 21 октября, запатентовал товарный знак «Арсен База». Права на бренд будут закреплены за Маркаряном до декабря 2034 года. Инфобизнесмен подал заявку на регистрацию знака в конце прошлого года. Маркарян сможет использовать товарный знак для проведения мастер-классов и конференций, видеосъемки, издания книг, организаций семинаров, симпозиумов, конкурсов, различной образовательной деятельности», — сообщили в сервисе.

Там напомнили, что «Арсен База» — это название платного блога Маркаряна в мессенджере Telegram. В списке также значатся организация досуга и конгрессов.

Скандально известный своими женоненавистническими высказываниями Арсен Маркарян был задержан и арестован по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. В СМИ писали, что поводом для его задержания стали матерные оскорбления в отношении Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

После ареста Маркарян опубликовал в соцсетях большой пост, в котором заявил о допущенных им ошибках, осознании глупости многих своих поступков и «нездоровом состоянии», в котором он вел свои эфиры. Блогер утверждает, что его «медийный образ» не соответствует его реальной личности и на деле он без публичной огласки помогал «нашему фронту на СВО» и «женщинам в тяжелой ситуации».

Ранее адвокат Маркаряна заявил, что блогер признал вину и готов сотрудничать с судом.

