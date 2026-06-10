Суд утвердил приговор блогеру Маркаряну за реабилитацию нацизма

Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор блогеру Арсену Маркаряну по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор оставить без изменений», — огласил решение судья.

5 марта Маркаряна признали виновным в реабилитации нацизма. Столичный суд отправил его в колонию на 4 года и 6 месяцев.

Маркарян был задержан и арестован по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. В СМИ писали, что поводом для его задержания стали оскорбления в адрес Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

После ареста Маркарян опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил о допущенных им ошибках, осознании глупости многих своих поступков и «нездоровом состоянии», в котором он вел свои эфиры. Блогер утверждает, что его «медийный образ» не соответствует его реальной личности и на деле он без публичной огласки помогал «нашему фронту на СВО» и «женщинам в тяжелой ситуации».

Ранее Маркарян запатентовал свой бренд, сидя в СИЗО.