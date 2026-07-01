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Кардиолог рассказал, что должно быть в аптечке сердечника

Кардиолог Бойцов: в аптечке сердечника обязательно должен быть нитроглицерин
Shutterstock

Человек, страдающий сердечно-сосудистыми заболеваниями, должен иметь в аптечке несколько лекарств. Какие именно, рассказал гендиректор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова Минздрава России Сергей Бойцов, пишет ТАСС.

По словам медика, если у пациента диагностирована ишемическая болезнь сердца, есть атеросклероз, гипертоническая болезнь, то в аптечке обязательно должен лежать нитроглицерин. В свою очередь если у человека бывают гипертонические кризы, необходимо принимать препараты класса ингибиторов, например амприл, или препараты, действующие на симпатические элементы центральной нервной системы — моксонидин. По совету врача, их лучше принимать, когда давление еще не очень высокое.

При этом Бойцов предостерег россиян от самостоятельного приема препаратов без рекомендации специалиста.

До этого главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия рассказал, каким должен быть предел скачков артериального давления у человека. По его словам, нормальным можно считать не только 120 на 80 мм ртутного столба, но и такое давление, как 110 на 70, 110 на 60. Систолическое, верхнее, давление не должно превышать 140, а диастолическое, нижнее, должно быть не более 80, уточнил врач.

Ранее врач рассказал, как снизить вредное влияние стресса на сердце.

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