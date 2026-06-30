Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Наука

Как снизить вредное влияние стресса на сердце, рассказал врач

Кардиолог Алимова назвала четыре способа снизить негативное влияние стресса на сердце
Prathankarnpap/Shutterstock/FOTODOM

Стресс и тревога являются одними из главных факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. От стресса избавиться невозможно, но некоторые методы борьбы с ним помогают снизить негативное влияние — об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ Пироговского Университета Екатерина Алимова.

«Выброс гормонов во время стресса, системный воспалительный процесс в ответ на стресс, дисфункция эндотелия (внутренней стенки сосудов) приводят к изменению сосудистого тонуса, что в свою очередь ведет к развитию сердечно- сосудистых заболеваний. Поэтому длительный стресс — одна из причин возникновения артериальной гипертензии, атеросклероза, которые в дальнейшем могут приводить к инфарктам, инсультам. Есть категория стрессоустойчивых людей, которые не ощущают стресс на себе, а есть те, которые очень чувствительны к нему и нуждаются в помощи», — отметила доктор.

Такую помощь могут оказать: физическая активность, дыхательные техники, нормализация сна и психотерапия.

«Регулярная физическая активность (даже небольшая по 20–30 минут, но регулярная), дыхательные техники, хороший сон и психотерапия эффективно снижают стресс. Отдельно выделю йогу, которая сочетает и физическую нагрузку, и дыхательные техники, хотя они помогают справляться с более субъективным стрессом и тревогой. Но в некоторых случаях этого недостаточно и требуется помощь психотерапевтов и психиатров для немедикаментозного и, возможно, медикаментозного лечения. Например, когнитивно-поведенческая терапия — один из самых изученных психотерапевтических методов, входит во многие рекомендации», — заключила доктор.

Ранее сообщалось, что горе оказалось способно физически изменить работу сердца.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!