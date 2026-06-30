Как снизить вредное влияние стресса на сердце, рассказал врач

Стресс и тревога являются одними из главных факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. От стресса избавиться невозможно, но некоторые методы борьбы с ним помогают снизить негативное влияние — об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ Пироговского Университета Екатерина Алимова.

«Выброс гормонов во время стресса, системный воспалительный процесс в ответ на стресс, дисфункция эндотелия (внутренней стенки сосудов) приводят к изменению сосудистого тонуса, что в свою очередь ведет к развитию сердечно- сосудистых заболеваний. Поэтому длительный стресс — одна из причин возникновения артериальной гипертензии, атеросклероза, которые в дальнейшем могут приводить к инфарктам, инсультам. Есть категория стрессоустойчивых людей, которые не ощущают стресс на себе, а есть те, которые очень чувствительны к нему и нуждаются в помощи», — отметила доктор.

Такую помощь могут оказать: физическая активность, дыхательные техники, нормализация сна и психотерапия.

«Регулярная физическая активность (даже небольшая по 20–30 минут, но регулярная), дыхательные техники, хороший сон и психотерапия эффективно снижают стресс. Отдельно выделю йогу, которая сочетает и физическую нагрузку, и дыхательные техники, хотя они помогают справляться с более субъективным стрессом и тревогой. Но в некоторых случаях этого недостаточно и требуется помощь психотерапевтов и психиатров для немедикаментозного и, возможно, медикаментозного лечения. Например, когнитивно-поведенческая терапия — один из самых изученных психотерапевтических методов, входит во многие рекомендации», — заключила доктор.

Ранее сообщалось, что горе оказалось способно физически изменить работу сердца.