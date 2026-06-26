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Общество

Россиянам назвали пределы скачков давления

Бокерия: систолическое давление не должно превышать 140, а диастоличекое — 80
LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, каким должен быть предел скачков артериального давления у человека.

По его словам, артериальное давление может меняться порой даже в течение нескольких минут. Среди причин: радость, волнение или то, что человек сделал резкое движение. Однако у здорового человека, как указал Бокерия, давление так же быстро должно возвращаться в норму — в границы 120 на 80 мм ртутного столба, независимо от возраста.

«Нормальным можно считать и такое давление, как 110 на 70, 110 на 60. Систолическое, верхнее, давление не должно превышать 140, а диастолическое, нижнее, должно быть не более 80», — сказал врач.

Кардиолог подчеркнул, что артериальное давление и пульс — это жизненно важные показатели, которые необходимо знать и за которыми нужно наблюдать, как и за своим весом.

Ранее врач рассказал, что делать, если на работе давление повышается, а дома становится нормальным.

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