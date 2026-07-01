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ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Назван возможный организатор покушения на Ермолаева в Монако

РИА новости: покушение на Ермолаева в Монако мог заказать олигарх Петровский
Соцсети

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, которого представители подпольного движения Stop Grave связывают с деятельностью колл-центров, могло быть организовано его конкурентом по этому бизнесу. Об этом сообщил РИА Новости представитель движения.

По утверждению собеседника агентства, возможным заказчиком покушения является Александр Владимирович Петровский. Он также заявил, что при рождении тот носил имя Александр Томазович Нареклишвили и, по его версии, причастен к незаконному обороту наркотиков на Украине.

Представитель Stop Grave также выразил мнение, что украинские спецслужбы и Интерпол не будут искать реальных организаторов преступления, поскольку, как он утверждает, Петровский пользуется покровительством украинских властей и связан с колл-центрами, которые якобы находятся под контролем СБУ.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Государственный министр княжества Кристоф Мирман сообщил, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории Монако.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, среди которых был Вадим Ермолаев. Позже Мирман уточнил, что в больницы доставили еще четырех человек. Наибольшие опасения у врачей вызывает состояние женщины, потерявшей в результате взрыва часть нижних конечностей. По неподтвержденной информации, она сопровождала украинского бизнесмена.

Ранее французский политик предположил, что Зеленский причастен к взрыву в Монако.

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