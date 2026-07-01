Конфискованную квартиру блогера Артемия Лебедева в Киеве купил производитель БПЛА

Квартиру российского блогера Артемия Лебедева на Золотых воротах в Киеве, конфискованную украинскими властями, купил на аукционе производитель беспилотников «Генерал Черешня». Об этом компания сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сумма сделки составила $301 тыс. (около 13,5 млн гривен), при стартовой цене торгов в $236 тыс.

Вырученные средства будут направлены в украинский Фонд ликвидации последствий военного конфликта с Россией.

Представители компании-производителя БПЛА заявили, что покупка была принципиальной, и они планируют превратить двухуровневую квартиру площадью 138 кв. метров, которая находится в историческом центре Киева на улице Ярославов Вал, в «пространство для новой украинской культуры».

На торги была также выставлена вторая квартира Лебедева в украинской столице. Ее стартовая цена составила $315 тыс. Торги по второму объекту на улице Саксаганского не состоялись, так как на нее не подали ни одной заявки.

Ранее Лебедев «проклял» покупателей своих квартир в Киеве.