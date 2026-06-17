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Культура

Артемий Лебедев «проклял» покупателей своих квартир в Киеве

Блогер Лебедев заявил, что покупатель его квартир в Киеве столкнется с неудачами
вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев эмоционально отреагировал в свежем выпуске новостей на информацию о том, что две его квартиры в Киеве выставили на аукцион.

Одна из них расположена на Ярославовом Валу — это двухэтажная квартира площадью 138 кв. м. Вторая находится на улице Антоновича (ранее — улица Горького) и также является двухэтажной, ее площадь составляет 193 кв. м.

«Роскошная двухэтажная квартира, которую купит какой‑то [дурак], у которого после этого все в жизни будет плохо. Его дети и внуки тоже будут несчастливы, если он купит эту квартиру, потому что она заряжена на неудачу и провалы в жизни — какие только можно с ней вместе приобрести, потому что это приобретение краденого», — сказал блогер.

Также Лебедев отметил, что успел продать квартиру на улице Антоновича за два месяца до начала военных действий, но сделку аннулировали. В результате, пояснил блогер, покупатель остался и без денег, и без недвижимости.

«Никакого имущества у меня в квартире не осталось. Добрые люди успели его раздать в хорошие руки, чтобы оно не досталось Зеленскому и его воровской шайке», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что директор Хлебниковой стал жертвой мошенников.

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