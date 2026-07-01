Россиянам разрешат открывать новые вклады на жилье

Совет Федерации одобрил закон, вводящий в России новый вид банковских вкладов — жилищные сбережения. Об этом сообщили на сайте Верхней палаты.

Заключать соответствующие договоры с кредитными организациями граждане смогут с 1 января 2027 года. Документ предусматривает появление договоров жилищных сбережений, которые позволят накапливать средства для покупки жилья, строительства индивидуального жилого дома или участия в долевом строительстве.

Кроме того, банк сможет предоставить владельцу такого вклада кредит на улучшение жилищных условий, если он будет соответствовать требованиям кредитной организации.

Жилищные вклады будут подлежать обязательному страхованию. Максимальный размер страхового возмещения составит 10 млн рублей.

Открывать такие вклады можно будет на срок не менее трех лет. При этом их разрешат пополнять без ограничений, если такая возможность предусмотрена договором. Вносить средства смогут как сам вкладчик, так и третьи лица. Порядок и периодичность выплаты процентов будут определяться условиями договора жилищных сбережений.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, такие вклады открываются на срок не менее трех лет, но уже через год средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение действующего жилищного кредита, в том числе в другом банке. Если вкладчику откажут в ипотеке либо он сам передумает приобретать жилье, он сможет вернуть деньги вместе с накопленными процентами, однако при самостоятельном отказе забрать их разрешат не ранее чем через полтора года с момента заключения договора жилищных сбережений.

Ранее Госдума приняла закон о новых ипотечных каникулах для некоторых семей.