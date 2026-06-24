Госдума приняла закон о новых ипотечных каникулах для некоторых семей

В России семьям с двумя детьми дадут ипотечные каникулы до 1,5 года

Госдума приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет без подтверждения снижения доходов. Об этом сообщили на сайте нижней палаты.

Закон был принят сразу во втором и третьем чтениях. Поправки собираются внести в закон «О потребительском кредите (займе)», а их инициатором выступило правительство России. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года и распространятся в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты.

Согласно новым правилам, заемщик при рождении или усыновлении второго либо последующего ребенка сможет в любой момент действия ипотечного договора обратиться к кредитору с просьбой предоставить льготный период. При этом подтверждать снижение доходов семьи больше не потребуется.

Право на ипотечные каникулы получат и граждане, оформившие жилищный кредит до вступления закона в силу. Продолжительность льготного периода составит до полутора лет со дня рождения ребенка или до 18 месяцев с даты оформления усыновления.

Член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков заявил, что считает ипотечные каникулы важной мерой поддержки семей и стимулирования рождаемости. По его мнению, возможность временно приостановить выплаты позволит снизить финансовую нагрузку на родителей.

При этом депутат отметил, что срок льготного периода в полтора года, по его мнению, недостаточен и его следует увеличить. Кроме того, Новичков выступил за дополнительные меры поддержки семей, в том числе за частичное списание ипотечного долга при рождении детей.

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