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Общество

Госдума приняла закон о жилищных вкладах

Госдума разрешила гражданам заключать договоры жилищных сбережений с банками
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с 1 января 2027 года открывать в банках договоры жилищных сбережений (ДЖС). Документ размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Закон подразумевает введение в России нового вида вкладов — жилищных. Они будут открываться на основании ДЖС и позволят гражданам накопить средства для приобретения жилья, финансирования индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве. Банк при этом получит право предоставлять таким вкладчикам, соответствующим критериям кредитной организации, кредит на улучшение жилищных условий. Жилищные вклады будут застрахованы, а максимальный размер страхового возмещения по ним составит 10 миллионов рублей.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, такие вклады открываются на срок не менее трех лет, но уже через год средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение действующего жилищного кредита, в том числе в другом банке. Если вкладчику откажут в ипотеке либо он сам передумает приобретать жилье, он сможет вернуть деньги вместе с накопленными процентами, однако при самостоятельном отказе забрать их разрешат не ранее чем через полтора года с момента заключения договора жилищных сбережений.

Ранее Госдума приняла закон о новых ипотечных каникулах для некоторых семей.

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