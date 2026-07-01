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Общество

Имущество бывшего замглавы Росавтодора передали в доход государства

ФССП: конфисковано имущество бывшего замглавы Росавтодора на 430 млн рублей
fortton/Shutterstock/FOTODOM

Судебные приставы конфисковали и передали в доход государства недвижимость и автомобили бывшего заместителя руководителя Росавтодора и его близких родственников на сумму 430 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Имя чиновника не называется. При этом в январе этого года Выборгский районный суд Петербурга постановил конфисковать имущество бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова и его родственников.

Чиновник приобретал недвижимость и автомобили, оформляя их на близких. Стоимость имущества превысила 250 млн рублей. При этом совокупный законный доход всех фигурантов дела составил около 60 млн рублей.

Среди конфискованного пять квартир, жилой дом в Ленинградской области и автомобили BMW X7, BMW X4, Mercedes-Benz GLE 400 D и Audi A6.

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