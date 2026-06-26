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Бывшая первая леди Южной Кореи получила 7 лет тюрьмы за взятки в виде роскошных подарков

Бывшая первая леди Южной Кореи получила 7 лет тюрьмы за получение взяток
NEWSIS/XinHua/Global Look Press

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи приговорена к семи годам лишения свободы по делу о коррупции после того, как суд признал ее виновной в получении дорогостоящих подарков в обмен на оказание услуг и содействие в решении различных вопросов, пишет Mirror.

Суд постановил конфисковать все предметы роскоши, признанные незаконным вознаграждением. Среди них — бриллиантовое ожерелье Van Cleef & Arpels, брошь Tiffany, сумка Dior, золотая скульптура черепахи и картина известного южнокорейского художника Ли Уфана.

По версии следствия, в 2022 году Ким получила ювелирные украшения от главы строительной компании Seohee Construction Ли Бон Квана в обмен на содействие в назначении его родственника на государственную должность. Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, бывшая первая леди была признана виновной в получении роскошных часов от предпринимателя, добивавшегося государственной поддержки своего бизнеса по производству роботизированных собак, а также сумки Dior и других подарков от пастора, рассчитывавшего получить доступ к государственным программам. Следствие также установило, что Ким принимала подарки от других влиятельных лиц, добивавшихся назначений на государственные должности и политической поддержки.

Ранее прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для бывшего президента.

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