Ветеринар рассказала о важности регулярной чистки зубов кошкам и собакам

Кошкам и собакам рекомендуется регулярно чистить зубы через день, но строго специальными средствами для животных, а не обычной зубной пастой. Об этом в беседе с 360.ru предупредила ветврач сети клиник «Василек» Татьяна Гольнева.

Она подчеркнула, что питомцам не подходят обычные зубные пасты, которые часто содержат мяту – животные очень плохо её переносят. Специально для кошек и собак выпускаются свои зубные пасты со вкусом, который им нравится, а также зубные щётки и насадки.

«Важно, что когда мы чистим зубы собакам и кошкам, это должно быть регулярно, а не эпизодически, — подчеркнула ветврач. — Если зубной налёт остаётся на зубах больше 48 часов, то он минерализуется и уже превращается в слой зубного камня».

По словам Гольневой, если вспоминать о чистке зубов питомцу не чаще двух раз в месяц, то это особо ситуацию не улучшит. А вот если делать это регулярно через день, то постепенно животное само привыкнет к процедуре и перестанет воспринимать её только как источник стресса. В случаях, когда кошка сильно боится и категорически протестует против чистки зубов, нужно оставить её в покое – эмоциональное состояние важнее и должно быть в приоритете, заключила ветеринар.

До этого зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рассказала, что владельцам домашних животных стоит с детства приучать их к гигиене полости рта, чтобы избежать образования зубного камня, который начнёт поднимать дёсны и оголять шейку зуба. По её словам, это может привести к развитию пародонтита, гингивита и стоматита, в случае воспаления — к флюсу. Эксперт посоветовала постепенно приучать животных к чистке зубов с двух–трёх месяцев. Однако ни в коем случае не нужно зажимать животное и проводить процедуру насильно, чтобы не спровоцировать боязнь, подчеркнула специалист.

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