Ветеринар предупредила об опасности дачных удобрений для животных

Удобрения и средства обработки участка могут вызывать острые отравления у собак и кошек. Опаснее всего препараты от слизней, грызунов, сорняков и насекомых. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.

Она отметила, что многие владельцы даже не задумаются и недооценивают риски садовой химии для животных.

«Именно на даче питомцы часто получают тяжелые отравления. Собаки и кошки могут съесть гранулы из любопытства, они также контактируют с химикатами через лапы, шерсть, траву и обработанную почву», – сказала ветврач.

Особенно опасны для питомцев: инсектициды, гербициды, препараты от слизней и грызунов, азотные удобрения, а также концентрированные средства с аммиаком и фосфатами. Наибольшую угрозу представляют спреи и удобрения, содержащие металдегид, органофосфатам, пиретроиды в высокой концентрации и антикоагулянты против грызунов.

«Некоторые вещества способны вызывать судороги, тяжелые поражения печени, почек и нервной системы даже в небольших дозах. Отдельные препараты смертельно опасны для кошек из-за особенностей их обмена веществ», – предупредила Фроленко.

При этом опасность представляют не только сами химикаты, но и обработанные поверхности. Животные могут облизывать лапы после прогулки, есть траву или пить воду после распыления средств.

«Если в доме есть питомец, любые обработки участка нужно проводить только после внимательного изучения состава и инструкции. На время распыления и до полного высыхания средств животных необходимо изолировать от обработанной территории», – подчеркнула ветеринар.

Среди основных симптомов отравления: рвота, дрожь, отказ от еды, нарушение координации и судороги. При подозрении на контакт питомца с химикатами необходимо как можно быстрее обратиться к ветеринару, потому что счет может идти на часы.

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