Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Ветеринар объяснила, как приучить питомцев к чистке зубов

Ветеринар Левченко: питомцев стоит постепенно приучать к чистке зубов с детства
Angela Kotsell/Shutterstock/FOTODOM

Владельцам домашних животных стоит с детства приучать их к гигиене полости рта, чтобы избежать образования зубного камня, который начнет поднимать десны и оголять шейку зуба. Об этом «Москве 24» рассказала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

По ее словам, это может привести к развитию пародонтита, гингивита и стоматита, в случае воспаления — к флюсу. Эксперт посоветовала постепенно приучать животных к чистке зубов с двух–трех месяцев.

«Ни в коем случае не нужно зажимать животное и проводить процедуру насильно, чтобы не спровоцировать боязнь. Можно для начала просто выложить предметы для чистки в доступном месте, чтобы питомец обнюхал их и изучил. И когда реакция будет спокойной, сесть рядом и поднести щетку ко рту, а затем убрать и сразу вознаградить лакомством», — предупредила Левченко.

Чистку специалист призвала делать недолго и максимально аккуратно, для этого нужно иметь специальную щетку и пасту для питомцев. Проводить процедуру достаточно один раз в неделю.

Ветеринарный врач, эксперт производителя корма Superpet Елена Фроленко до этого говорила, что регулярное подкармливание домашних животных едой со стола может спровоцировать серьезные заболевания, а также проблемы с поведением питомца. Специалист объяснила, что физиология домашних питомцев заточена на переваривание сырой животной пищи. Высокая кислотность желудка животных делает их менее приспособленными к еде с высоким содержанием сложных углеводов, крахмала и клетчатки.

Ранее ветеринар объяснил, как отличить линьку у питомцев от болезни кожи.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!