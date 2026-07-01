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Синоптик раскрыла, когда в Московский регион придет тридцатиградусная жара

Позднякова: 1 июля воздух в Москве и области прогреется до 30°C
Станислав Красильников/РИА Новости

Воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до 30°C 1–2 июля. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Скорее всего, среда и четверг будут подходить под категорию «жаркая погода», потому что температура воздуха будет достигать, особенно на юго-западе Подмосковья, 30°C», — уточнила эксперт.

При этом, по словам Поздняковой, сорокаградусной жары, как в Западной Европе, в российской столице не ожидается.

30 июня европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Всемирная организация здравоохранения 6 июля проведет экстренное совещание в связи с аномальной жарой в Европе.

По его словам, мероприятие должно помочь понять, какие уроки можно извлечь из сложившейся ситуации, и что Европа может и должна сделать, чтобы подготовиться к новым высоким температурам. Кроме того, организация хочет оценить готовность государств — членов Евросоюза к аномальной погоде и укрепить сотрудничество между ними.

Ранее россиянам назвали летние продукты, которые опасно употреблять в жару.

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