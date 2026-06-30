Россиянам назвали летние продукты, которые опасно употреблять в жару

В зной многие люди стараются охладиться, употребляя мороженое и ледяные напитки. Однако такие попытки остыть опасны для здоровья, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

«Например, мороженое — это не только холодный, но и достаточно тяжелый для переваривания продукт. Оно содержит большое количество жиров и сахара, что затрудняет процессы пищеварения. Кроме того, резкое охлаждение слизистых оболочек верхних дыхательных путей может вызывать спазм сосудов и повышать риск развития острых респираторных заболеваний», — отметила специалист.

Что касается сладких прохладительных напитков (лимонадов, молочных коктейлей и т.д.), помимо нагрузки на ЖКТ, они могут усиливать чувство жажды, добавила она.

Заведующая кафедрой общей биологии и фармации медицинского факультета Университета «Синергия» Наталья Балобанова до этого говорила, что в жару следует отказаться от жирного мяса и фастфуда, поскольку они требуют больших энергозатрат на переваривание, усиливают чувство вялости, провоцируют приливы жара и вызывают жажду. Кроме того, опасно есть скоропортящиеся продукты — мясные и рыбные полуфабрикаты, вареные колбасы, молочные продукты, яйца, салаты с майонезом, так как при температуре воздуха выше +25°C бактерии размножаются в два-три раза быстрее.

Ранее стало известно, сколько мороженого съедают россияне.