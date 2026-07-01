В Госдуме назвали главное условие для назначения новой ежегодной выплаты

Российские семьи имеют право оформить новую налоговую ежегодную выплату при соблюдении нескольких ключевых условий. Начисляется она работающим родителям с прозрачными доходами, сообщила RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Что очень важно: доходы семьи должны быть прозрачными и открытыми. То есть это могут быть авторские договоры, это может быть гражданско-правовой договор, необязательно это трудовой договор, но очень важно, чтобы они были прозрачными, открытыми и был уплачен НДФЛ за предыдущий год», — подчеркнула депутат.

Она пояснила, что это имеет значение, так как одно из ключевых условий назначения выплаты – это среднедушевой доход семьи не выше 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Также эта мера поддержки назначается семьям, которые попадают под критерии нуждаемости. Еще одно важное условие – отсутствие долгов по алиментам.

Налоговая выплата предусмотрена для семей, в которых воспитываются двое и более детей до 18 лет либо студенты-очники до 23 лет.

Напомним, по данным Минтруда РФ, новую семейную налоговую выплату получили 850 тысяч родителей. Средний размер выплаты составляет около 30 тысяч рублей. Уточняется также, что на конец июня в Соцфонд поступило 2,7 миллиона обращений – ожидается, что в ближайшее время их количество увеличится.

Ранее в Госдуме рассказали о главных мерах поддержки российских семей.