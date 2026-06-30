Раскрыто число получивших новую семейную выплату

Новую семейную налоговую выплату получили 850 тысяч родителей. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, пишет РИА Новости.

Средний размер выплаты составляет около 30 тысяч рублей, рассказала она, выступая на форуме «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России».

«На текущий день Социальный фонд получил 2,7 миллиона обращений, а их будет, конечно же, еще больше, и уже на текущий день 850 тысяч таких родителей выплату получили», — рассказала она.

Напомним, с 1 июня отделения СФР РФ начали прием заявлений на новую меру поддержки — ежегодную семейную налоговую выплату. Эта программа, которую также называют налоговым кешбэком, позволяет работающим родителям вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Подробнее о том, что такое семейная налоговая выплата, кому она положена и как её получить – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали о главных мерах поддержки российских семей.