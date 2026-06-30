Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

Раскрыто число получивших новую семейную выплату

Минтруд: новую семейную выплату получили уже 850 тыс. родителей
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Новую семейную налоговую выплату получили 850 тысяч родителей. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, пишет РИА Новости.

Средний размер выплаты составляет около 30 тысяч рублей, рассказала она, выступая на форуме «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России».

«На текущий день Социальный фонд получил 2,7 миллиона обращений, а их будет, конечно же, еще больше, и уже на текущий день 850 тысяч таких родителей выплату получили», — рассказала она.

Напомним, с 1 июня отделения СФР РФ начали прием заявлений на новую меру поддержки — ежегодную семейную налоговую выплату. Эта программа, которую также называют налоговым кешбэком, позволяет работающим родителям вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Подробнее о том, что такое семейная налоговая выплата, кому она положена и как её получить – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали о главных мерах поддержки российских семей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!