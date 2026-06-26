Двое мужчин избили сотрудника скорой помощи и пытались скрыться

В Саратове полицейские проводят проверку по факту нападения на работника скорой, фельдшеру потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Инцидент произошел около магазина продуктов на улице Моторная. Диспетчер подстанции скорой сообщил об избиении сотрудника. Прибывшие правоохранители на месте задержали двоих мужчин, которые пытались скрыться.

По предварительной информации, конфликт между двумя приятелями и фельдшером начался в торговом зале, почему чего потерпевшего вытащили на улицу и избили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Калуге пациент напал с ножом на фельдшера скорой помощи. 48-летний пациент внезапно напал с ножом на фельдшера и не менее семи раз ударил по голове. Пострадавший активно сопротивлялся, что позволило ему выжить. Коллеги оказали раненому экстренную помощь

Ранее пьяный москвич напал на сотрудников скорой с ножом и плоскогубцами.