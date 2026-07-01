Россиянам раскрыли план действий на случай потери рабочей техники

Потеря рабочей техники может привести к настоящему кризису компании в случае, если она попадет в руки мошенников. В частности, с ее помощью преступники могут завладеть доступом к документам, паролям и прочим важным данным. Чтобы исключить коммерческие и репутационные потери, важно в подобных ситуациях оперативно принимать меры, предупредила в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она пояснила, что, помимо доступа к закрытым данным, злоумышленники могут воспользоваться рабочей техникой для денежных переводов. Если произойдет утечка персональных данных клиентов, то это грозит судами и штрафами. Нужно учитывать, что работодатель вправе потребовать от сотрудника возместить стоимость техники, подчеркнула Санина.

В подобных ситуациях она посоветовала в первую очередь поставить в известность работодателя, а также отдел информационной безопасности и HR-специалистов.

«Если доступно удалённое управление, устройство и аккаунты нужно заблокировать, выйти из учётных записей, сменить пароли, а при потере телефона — ещё и заморозить сим-карту через оператора», — объяснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, следует записать все обстоятельства инцидента, включая место, время последнего использования утраченной техники – это может пригодиться для полиции или внутреннего расследования в компании. Важно также подать заявление, если есть подозрение на кражу – например, в случаях, когда устройство пропадает из офиса. Важно принять меры как можно скорее, так как это шанс снизить риски утечки закрытой информации, заключила специалист.

До этого член совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов отмечал, что в случае потери или кражи телефона необходимо быстро среагировать и вовремя начать действовать, чтобы защитить все свои личные данные. В первую очередь важно немедленно заблокировать сим-карту.

Следующий шаг — удалённая блокировка самого устройства. Помимо этого, при потере телефона важно срочно защитить свои учетные записи. Необходимо сразу сменить пароль от электронной почты, поскольку именно она используется для восстановления доступа к большинству сервисов. Также следует завершить активные сеансы в мессенджерах и социальных сетях, проверить историю входов на «Госуслугах» и запретить доступ к банковским приложениям, заключил эксперт.

Ранее Санина рассказала, в каких случаях россияне могут перестать выполнять работу.