Специалист рассказала, в каких случаях россияне могут перестать выполнять работу

Россияне могут отказаться от работы или временно приостановить ее по основаниям, предусмотренным трудовым договором России, и такой отказ не будет считаться прогулом. Об этом рассказала в интервью RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Основными причинами для приостановки деятельности, по словам специалиста, являются работа не по договору, угроза жизни и здоровью, задержка зарплаты более 15 дней, изменение условий без согласия, незаконные задания, дискриминация.

Сотрудник должен в письменной форме описать причину прекращения работы и уведомить об этом начальника. В уведомлении также должны быть указаны даты начала приостановки работы, количество дней просрочки выдачи зарплаты, если причина в этом, подпись и должность.

При этом аналитик предупредила, что электронные письма, скриншоты и сообщения в мессенджерах не всегда признают доказательствами — в суде их могут не принять.

Приостановка работы запрещена во время военного или чрезвычайного положения и для организаций, которые обеспечивают оборону, безопасность, аварийно-спасательные и противопожарные работы, добавила Санина.

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