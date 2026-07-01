В Волгограде четверо неизвестных жестоко избили школьника во дворе дома

В Волгограде полиция проверяет сообщение о нападении на 15-летнего подростка, пишет V1.RU
Инцидент произошел во дворе на улице Советской. По предварительным данным, на школьника напали четверо неизвестных, которые угрожали расправой ему и его семье в случае обращения в полицию.
«Подростка избили лица, обозначившие себя жителями Тракторного района и членами группировки некоего «косого»», — рассказал источник.
В результате избиения подросток получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. В правоохранительных органах подтвердили, что заявление зарегистрировано, сейчас устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства произошедшего.
До этого в Нижневартовске подросток применил силу к детям на детской площадке. Судя по видео, молодой человек сначала грубо стащил с лестницы 8-летнюю девочку и, когда она упала на землю, еще дважды ее ударил по голове. Далее агрессор швырнул на асфальт мальчика, пытавшегося убежать, а затем вернулся к своей компании.
Ранее во Владивостоке мужчина до сотрясения мозга избил подростка в лифте многоэтажки.