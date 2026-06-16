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Общество

Неизвестный до сотрясения мозга избил подростка в лифте многоэтажки

112: в Приморье мужчина жестоко избил подростка в лифте
Telegram-канал «112»

Во Владивостоке мужчина напал на подростка в лифте и избил его до сотрясения мозга на глазах у младшего брата. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в лифте многоэтажки на улице Хабаровской. 14-летний школьник зашел в кабину вместе со своим шестилетним братом. Между ним и мужчиной, выходившим из лифта возник конфликт, злоумышленник вытащил подростка в подъезд и жестоко избил, нападение попало на записи камер видеонаблюдения.

По данным Telegram-канала Baza, нападавшему не понравилось, что школьник задел его плечом. После случившегося дети спрятались на другом этаже до приезда матери и скорой помощи. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы Личность нападавшего пока не установлена, по словам женщины, он приходил в гости к кому-то из жильцов подъезда. Семья намерена обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Сургуте нашли мужчину, избившего 12-летнюю девочку из-за громкого смеха.

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