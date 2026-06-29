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Общество

В Нижневартовске подросток жестоко избил детей на детской площадке

Подросток применил силу к детям на детской площадке в Нижневартовске
Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП ХМАО Югра»

В Нижневартовске подросток напал на двух детей и избил их. Об этом мать пострадавшей рассказала Telegram-каналу «ЧП ХМАО Югра».

Инцидент произошел днем 28 июня на детской площадке во дворе одного из домов на улице Ленина. Туда пришли четверо подростков, один из которых решил продемонстрировать свою силу на несовершеннолетних.

Судя по видео, молодой человек сначала грубо стащил с лестницы 8-летнюю девочку и, когда она упала на землю, еще дважды ее ударил по голове. Далее агрессор швырнул на асфальт мальчика, пытавшегося убежать, а затем вернулся к своей компании.

«Прошу помочь найти этих нелюдей. Подростки не с нашего двора. В полицию будет подано заявление», — пригрозила мать девочки.

До этого российские подростки похитили, избили и заперли в сарае 11-летнего мальчика. В какой-то момент ребенку удалось самостоятельно освободиться от пут и выбраться из ловушки. Он добрался до дома и рассказал о случившемся родителям. Подозреваемых задержали, ими оказались трое юношей в возрасте от 16 до 17 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Ранее женщина избила и с размаха пнула чужого ребенка на детской площадке в Новосибирске.

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