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Дачников предупредили, почему опасно пить воду из бочки на участке

Врач Кондрахин: потребление воды из дачной бочки грозит сальмонеллезом
Svetlyachock/Shutterstock/FOTODOM

Пить воду из дачной бочки опасно, поскольку так можно заразиться сальмонеллезом и токсоплазмозом, она подходит только для полива огорода. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, в ней могут завестись различные микроорганизмы, в том числе кишечная палочка, что грозит развитием пищевого отравления. В случае, если емкость не закрывается, можно заразиться и сальмонеллезом: больная птица пролетит мимо, ее экскременты попадут в воду и растворятся в ней вместе с бактерией.

Врач добавил, что из такой бочки могут пить домашние животные — так можно подхватить токсоплазмоз, который поражает нервную систему и органы.

«Дождевая вода может содержать металлы и даже микроскопические частицы бензина, которые незаметны, никуда не деваются после температурной обработки, а накапливаясь, раздражают стенки желудка», — добавил Кондрахин.

Ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко до этого в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что удобрения и средства обработки участка могут вызывать острые отравления у собак и кошек. Опаснее всего препараты от слизней, грызунов, сорняков и насекомых.

Ранее россияне рассказали, сколько тратят на дачу.

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