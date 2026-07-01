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Врач ответил, как часто можно есть котлеты без вреда для здоровья

Врач Поляков: натуральные котлеты можно есть каждый день
Shutterstock

Натуральные котлеты можно включать даже в ежедневный рацион питания и есть их на завтрак, обед и ужин. Об этом aif.ru рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Никаких проблем не будет, это вкусно, полезно, это полноценный животный белок, хорошо усваиваемый», — сказал Поляков.

Однако он посоветовал отказаться от употребления полуфабрикатов. По его словам, магазинные котлеты, в которых содержатся хлеб, усилители вкуса и прочие добавки, менее полезны для организма. В хороших котлетах должны быть домашний фарш, небольшое количество специй и соль, заключил диетолог.

Американские исследователи выяснили, что постные котлеты из свинины эффективнее всего способствуют восстановлению и росту мышц после силовых нагрузок. Согласно их статье, этот продукт действует значительно лучше более жирных типов мяса.

В эксперименте приняли участие физически активные взрослые добровольцы. После интенсивной силовой тренировки участники получили бургер из нежирной свинины либо из жирной свинины. Третьей группе предоставили углеводный напиток.

Ранее диетолог рассказал о наиболее вредных для здоровья котлетах.

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