Диетолог рассказал о наиболее вредных для здоровья котлетах

Наиболее вредными для здоровья являются магазинные котлеты полуфабрикатного типа, в составе которых есть хлеб, различные ароматизаторы и иные добавки. Об этом aif.ru рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, в таком продукте может даже не быть животного белка.

«Но есть куча хлеба и различных ароматизаторов, красителей, стабилизаторов и другой ерунды, которая маскирует настоящий вкус и цвет продукта, заставляя наш мозг думать, что это нормальная еда», — сказал Поляков.

Врач призвал сократить употребление таких котлет до минимума. Он отметил, что хлеб, ароматизаторы и стабилизаторы ухудшают их качество и уменьшают пищевую ценность.

Американские исследователи выяснили, что постные котлеты из свинины эффективнее всего способствуют восстановлению и росту мышц после силовых нагрузок. Согласно их статье, этот продукт действует значительно лучше более жирных типов мяса.

В эксперименте приняли участие физически активные взрослые добровольцы. После интенсивной силовой тренировки участники получили бургер из нежирной свинины либо из жирной свинины. Третьей группе предоставили углеводный напиток.

Ранее сообщалось, что сальмонеллез из-за рыбных котлет диагностировали у 26 жителей Астрахани.