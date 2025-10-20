На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые назвали тип мяса, который ускоряет рост мышц

AJCN: постные котлеты из свинины лучше всего ускоряют рост мышц
true
true
true
close
Shutterstock

Американские исследователи выяснили, что постные котлеты из свинины эффективнее всего способствуют восстановлению и росту мышц после силовых нагрузок. Согласно статье, опубликованной в American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), этот продукт действует значительно лучше более жирных типов мяса.

В эксперименте приняли участие физически активные взрослые добровольцы. После интенсивной силовой тренировки участники получили бургер из нежирной свинины либо из жирной свинины. Третьей группе предоставили углеводный напиток.

В течение пяти часов после приема пищи у участников брали анализы крови и проводили биопсию мышц. Результаты показали: синтез мышечного белка — ключевой показатель роста мышечной ткани — был на 47% выше у тех, кто потреблял нежирную свинину. При эффект от жирного бургера оказался лишь немногим выше, чем от обычного углеводного напитка.

«Мы обнаружили, что не все источники животного белка работают одинаково, — отметил ведущий автор исследования, профессор Николас Берд из Иллинойсского университета. — По какой-то причине жирная свинина заметно ослабляет анаболическую реакцию организма».

Ученые подчеркивают, что полученные результаты относятся к переработанному свиному фаршу, использованному в исследовании, и не обязательно применимы к другим источникам белка, таким как курица, яйца или рыба. Также исследователи напомнили, что ключевым фактором в наращивании мышц остаются регулярные силовые тренировки, а питание лишь поддерживает этот процесс.

