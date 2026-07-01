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Общество

В Финляндии перестали использовать стационарные телефоны

Финляндия с 1 июля полностью отключила сеть стационарной телефонной связи
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейший телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa завершил обслуживание стационарных телефонных линий с 1 июля. Об этом сообщает Yle.

Таким образом в стране не осталось крупных операторов, предлагающих услуги проводной телефонной связи. Другие ведущие операторы тоже перестали этим заниматься. Компания Telia отказалась от стационарной сети в 2019 году, а в начале 2026 года завершила обслуживание последних проводных телефонов абонентов DNA.

К началу текущего года у Elisa оставалось лишь несколько тысяч работающих проводных подключений как среди частных, так и среди корпоративных клиентов, а новые договоры фирма не подписывала уже несколько лет.

Стационарные линии в Финляндии использовались главным образом для редких домашних телефонов, факсимильной связи и переговорных устройств в лифтах, говорится в статье.

В марте генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков спрогнозировал для «Газеты.Ru», что покупки россиянами стационарных телефонов вырастут на 10–15% во втором полугодии 2026 года.

Ранее россиянам объяснили, зачем нужен реестр телефонов.

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