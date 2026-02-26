Размер шрифта
Россиянам объяснили, зачем нужен реестр телефонов

TelecomDaily: власти хотят знать про смартфоны, по которым россияне разговаривают
Российские власти хотят знать не только про сим-карты россиян, но еще и про их телефоны, поэтому и появится база IMEI (уникальный 15-значный номер, присваиваемый каждому мобильному устройству), рассказал «Газете.Ru» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, на текущем этапе возникает много вопросов о том, как будет работать база.

«Прежде всего — каким образом будут автоматически внесены данные тех уже, скажем так, гаджетов, которыми уже пользуются люди? Это первый момент. Второй момент: что будет происходить, если, допустим, у человека сломался телефон, и он берет аппарат, который не был привязан к этой сим-карте? Что ему нужно будет сделать для того, чтобы воспользоваться связью? Ведь, по сути, он может остаться просто без связи. Что будет с людьми, которые покупают телефоны за рубежом (к примеру, где гораздо больше выбор) и привозят их в Россию? Будет ли создаваться какая-то возможность внесения этих данных? Будет это платно или бесплатно?», — пояснил Кусков.

Госдума 10 февраля приняла в первом чтении законопроект о создании в России базы IMEI. Документ предусматривает, что при заключении договора на сим-карту оператор будет фиксировать IMEI устройства. Также обсуждается формирование базы мобильных номеров с привязкой к конкретным телефонам.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании мобильной связи.

 
