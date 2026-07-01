Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью

Школьница Люсия из испанского Овьедо, которая ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину, показала РИА Новости фотографию российского лидера с подписью, которую получила от него в подарок.

На фотографии в рамке запечатлен глава государства. Слева от снимка находится георгиевская лента, справа расположилась лента в цветах российского флага.

«Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента», — призналась Люсия.

Школьница также назвала встречу с Путиным «большой мечтой».

23 июня посол России в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде. Поводом для данной встречи послужила история школьницы, которая в июле 2025 года обратилась в посольство с просьбой передать свое послание на имя президента РФ. В итоге обращение было направлено по назначению, а в ответ жительница Испании получила фотографию Путина с его подписью.

Ранее Путин подарил жителю КНР фото с автографом спустя 26 лет с их последней встречи.