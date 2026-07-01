Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью

Испанская школьница показала фото Путина с подписью, которое получила в подарок
Люсия/РИА Новости

Школьница Люсия из испанского Овьедо, которая ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину, показала РИА Новости фотографию российского лидера с подписью, которую получила от него в подарок.

На фотографии в рамке запечатлен глава государства. Слева от снимка находится георгиевская лента, справа расположилась лента в цветах российского флага.

«Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента», — призналась Люсия.

Школьница также назвала встречу с Путиным «большой мечтой».

23 июня посол России в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде. Поводом для данной встречи послужила история школьницы, которая в июле 2025 года обратилась в посольство с просьбой передать свое послание на имя президента РФ. В итоге обращение было направлено по назначению, а в ответ жительница Испании получила фотографию Путина с его подписью.

Ранее Путин подарил жителю КНР фото с автографом спустя 26 лет с их последней встречи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!