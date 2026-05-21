Китаец назвал самый ценный подарок от Путина

Китайский инженер Пэн Пай после второй встречи с президентом России Владимиром Путиным признался РИА Новости, что самым важным подарком для него стала фотография с автографом российского лидера.

Пэн Пай впервые встретился с Путиным еще ребенком во время визита президента РФ в Китай в 2000 году. Тогда их сфотографировали в пекинском парке Бэйхай вместе с отцом мальчика. Спустя 26 лет, 20 мая, в ходе официального визита российского лидера в КНР состоялась их новая встреча.

Во время беседы Путин подарил инженеру чайный сервиз «Классика Москвы» Императорского фарфорового завода и подписал ту самую архивную фотографию. Пэн Пай рассказал агентству, что оба подарка считает уникальными и очень ценными, однако фотография оказалась для него особенно важной, поскольку, по его словам, она ближе связана с самим президентом России.

Инженер признался, что был очень рад и взволнован, когда получил снимок с подписью Путина. Он также сообщил, что пока не решил, где будет хранить фотографию, и сейчас больше думает о том, как безопасно доставить ее домой.

Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян. В 2013 году он окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, после чего вернулся в Китай. Сейчас он работает инженером в компании «Хунаньская строительная инвестиционная группа».

Широкую известность в китайских СМИ Пэн Пай получил в прошлом году после публикации телеканалом RT архивной фотографии с Путиным, сделанной в 2000 году. Перед нынешним визитом президента РФ в Китай инженер рассказывал, что мечтал о новой встрече с российским лидером и сильно переживал перед ней.

