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Общество

Конспирологи нашли «инопланетный бластер» на Марсе

Daily Mail: конспирологи нашли «инопланетное оружие» на снимках НАСА с Марса
NASA

В социальных сетях обсуждают снимки марсохода Opportunity, на которых обнаружили объект, визуально напоминающий пистолет. Несмотря на то что кадры были опубликованы НАСА еще в 2014 году, внимание к ним привлекли лишь недавно, сообщает Daily Mail.

Исследователь Скотт Уоринг выдвинул гипотезу, что данный артефакт может быть следом внеземных технологий, предположив при этом, что подобные доказательства намеренно скрываются агентством.

Эта идея вызвала в интернете преимущественно ироничную реакцию. Скептики полагают, что ученый принял за оружие обычный камень, и указывают на несоответствие: форма предмета слишком точно копирует человеческую кисть с пальцами, что маловероятно для инопланетного объекта.

Специалисты объясняют подобные феномены парейдолией — склонностью человеческого мозга искать знакомые образы в хаотичных структурах. Геологи отмечают, что из-за ветровой эрозии марсианские породы (базальты и оксиды железа) за миллионы лет могут принимать самые причудливые и обманчивые формы.

Ранее на Марсе обнаружили загадочную «пирамиду».

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