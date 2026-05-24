В Челябинской области вагоны с металлоизделиями сошли с рельсов

Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Четыре грузовых вагона сошли с железнодорожных рельсов в Челябинской области. Об этом в Telegram-канале сообщила Уральская транспортная прокуратура.

В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошел утром на станции Северная в границах инфраструктуры необщего пользования ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Сошедшие с рельсов вагоны были загружены металлоизделиями. Их опрокидывания удалось избежать, подчеркивается в заявлении.

«Причины происшествия устанавливаются», — говорится в тексте.

По данным прокуратуры, ЧП не повлияло на график движения поездов. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Несмотря на это, была организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Соответствующий комплекс мероприятий осуществляет Челябинская транспортная прокуратура.

20 мая на перегоне между железнодорожными станциями Багаевка и Буркин в Саратовской области пассажирский поезд сошел с рельсов. Вне путей оказались две колесные пары локомотива, при этом никто не пострадал. Поезд следовал по маршруту Саратов — Имеретинский курорт.

Ранее на Кубани поезд протаранил легковую машину.

 
