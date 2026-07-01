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Общество

На японском острове Кюсю произошло землетрясение

В японской префектуре Миядзаки произошло землетрясение магнитудой 5,1
Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Метеорологическое агентство страны.

Эпицентр землетрясения находился в расположенной на острове Кюсю префектуре Миядзаки. Его очаг залегал на глубине 10 км.

Угроза цунами не объявлялась, информации о пострадавших и разрушениях нет.

1 июля сообщалось, что в Венесуэле, спустя шесть дней после разрушительных землетрясений, иорданской спасательной команде удалось извлечь из-под обломков выжившего ребенка.

Землетрясения, обрушившиеся на Венесуэлу 24 июня, состояли из двух мощных серий подземных толчков. Геологическая служба Соединенных Штатов зафиксировала магнитуду первой серии в 7,2, а второй — в 7,5. Стихия привела к разрушению сотен жилых домов, серьезному ущербу инфраструктуры и больниц, а также к закрытию главного аэропорта страны.

Ранее власти Венесуэлы назвали землетрясения «самым трагическим событием за последние 123 года».

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