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Общество

Иорданская команда спасла ребенка из-под завалов в Каракасе

Иорданские спасатели вызволили ребенка из-под завалов в Каракасе
Javier Campos/AP

В Венесуэле, спустя шесть дней после разрушительных землетрясений, иорданской спасательной команде удалось извлечь из-под обломков выжившего ребенка. Об этом сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес в своем Telegram-канале.

«Трехлетний Клибер Моран был спасен живым из здания «Лос-Коралес Гарден 1» в штате Ла-Гуайра после того, как провел шесть дней под завалами», — говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили живого мальчика в относительно стабильном состоянии под руинами здания. Немедленно начались работы по расчистке завалов с использованием специальной техники. После нескольких часов напряженной работы ребенка удалось извлечь без причинения дополнительных травм. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего мальчика передали врачам.

За время своей миссии в Венесуэле иорданские спасатели извлекли 11 тел.

Землетрясения, обрушившиеся на Венесуэлу 24 июня, состояли из двух мощных серий подземных толчков. Геологическая служба США зафиксировала магнитуду первой серии в 7,2, а второй – в 7,5. Стихия привела к разрушению сотен жилых домов, серьезному ущербу инфраструктуры и больниц, а также к закрытию главного аэропорта страны.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, а Москва выразила готовность оказать помощь Каракасу.

Ранее в Венесуэле женщину и ребенка обнаружили живыми под завалами через пять дней после землетрясения

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