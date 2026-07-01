Российские волонтеры будут отправляться в гуманитарные миссии за границу

Квалифицированных российских волонтеров начнут на регулярной основе отправлять в зарубежные гуманитарные миссии. Об этом, ссылаясь на разработанный Минэкономразвития РФ вместе с другими ведомствами и при участии экосистемы «Добро.рф» и Росмолодежи документ, сообщает газета «Известия».

Согласно ему, в стране должен быть сформирован международный волонтерский резерв, предназначенный для оказания адресной помощи за границей и укрепления там гуманитарного авторитета России. Отправка добровольцев в другие страны предполагается, когда миссии формируются под запрос, а участники будут квалифицированными специалистами, такими как медики или реставраторы. Об этом изданию рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель «Добро.рф» Артем Метелев.

Депутат подчеркнул, что в отличие от предыдущих разовых акций эта мера носит характер государственной программы, позволяющей оперативно реагировать на гуманитарные кризисы в зарубежных странах и сделать отправку волонтеров регулярной и охватывающей не только СНГ, но и другие регионы мира. Парламентарий пояснил, что любая страна сможет попросить Россию о помощи, сформировав заявку с четким описанием миссии, условиями проживания, питания и трансфера. Для быстрого согласования выезда и получения виз к работе будут привлечены МИД, МЧС, Минпросвещения и Минкультуры.

1 июля в Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы за волонтерство.

Ранее сообщалось, что школьников Подмосковья познакомят с волонтерством.