В Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы за волонтерство

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Николай Новичков предложил начислять работающим волонтерам дополнительные баллы к будущей пенсии. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Я бы подумал над какими-то еще формами поддержки, причем формами материальными, а не только моральными. Например, это могут быть баллы к пенсии для работающих граждан. Или это может быть выдаваемая при отработке определенного количества часов социальная карта для проезда в общественном транспорте», — сказал депутат, комментируя проект Минэкономразвития по поддержке добровольчества в России до 2028 года.

Новичков подчеркнул, что необходимо создать систему мотивации, способную увеличить число добровольцев. Он считает, что поощрение волонтерской деятельности социальными благами должно распространяться не только на школьников (дополнительные баллы к ЕГЭ) или молодежь (возможности «Пушкинской карты»), но и на людей среднего и старшего возраста.

Ранее ЛДПР предложила начислять волонтерам специальной военной операции дополнительные пенсионные баллы.