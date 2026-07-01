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Прокуратура проведет проверку из-за травм детей в игровом центре в Пушкино

Прокуратура проверит информацию о стекле в еде детей в игровом центре в Пушкино
Shutterstock

Пушкинская городская прокуратура инициировала проверку после сообщений о возможном травмировании детей в одном из развлекательных центров Пушкино. Дети могли пораниться, употребив еду, в которой оказались осколки стекла, говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».

Как уточнили в надзорном ведомстве Московской области, поводом для разбирательства стала публикация в СМИ. В ней утверждается, что в пище, поданной детям в игровом комплексе, присутствовало стекло.

В рамках проверки прокуратура намерена оценить действия персонала заведения, отвечающего за безопасность детей во время приема пищи и работы игровых зон. По итогам расследования будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Инцидент произошел 30 июня в Пушкино. Как сообщается, пострадали семеро детей в возрасте от 3 до 14 лет. Двое из них были доставлены в больницу.

Ранее астраханский Роспотребнадзор закрыл гастроном после массового отравления.

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