В Подмосковье дети попали в больницу, попробовав еду со стеклом в игровом центре

112: в Пушкино семь человек пострадали из-за еды со стеклом в игровом центре

Детей госпитализировали после отдыха в подмосковном игровом центре. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в Пушкино. По данным канала, всего пострадали семеро детей в возрасте от трех до 14 лет, из них двое отправились в больницу.

«Состояние ребят оценивается как средней степени тяжести», – сообщается в публикации.

Предполагается, что причиной проблем с желудочно-кишечным трактом стало стекло, попавшее детям в еду.

По данным Mash, родители принесли с собой ягоды и попросили сотрудников положить их на стол. В какой-то момент одна из работниц разбила посуду и осколки попали в тару с ягодами.

Госпитализация понадобилась сестрам в возрасте трех и десяти лет.

До этого в Астрахани десятки человек обратились за медицинской помощью после отравления, среди них семеро детей. Все они отравились готовой едой из одного магазина. Предположительно, это произошло из-за рыбных котлет.

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