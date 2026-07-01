В Кисловодске десятки тысяч жителей остались без воды из-за засора коллектора

Около 50 тысяч жителей Кисловодска остались без воды из-за засора коллектора

Почти 50 тыс. жителей Кисловодска Ставропольского края остались без водоснабжения из-за засора центрального канализационного коллектора. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в интервью ТАСС.

«Из-за засора главного городского коллектора около 50 тыс. жителей города остались без воды. Под отключение также попали ряд санаториев», — отметил Моисеев.

Засорился участок коллектора на улице Тюленева, что привело к подтоплению примерно 10 частных домов.

«Для устранения засора наши специалисты откачивают воду, перекрывают поврежденный участок коллектора и перенаправляют стоки по резервной схеме», — добавил он.

Для устранения последствий задействованы три единицы специализированной техники и 15 работников Водоканала.

23 июня во Владимире во время ремонта канализационных сетей у дома № 27-ж по Судогодскому шоссе двое рабочих, спустившихся в колодец, не выжили, а еще двое пострадали. По предварительным данным, им стало плохо на глубине, и они потеряли сознание.

Ранее россиян предупредили, что нельзя смывать в канализацию.