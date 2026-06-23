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Общество

Двое рабочих погибли при ремонте канализации во Владимире

Во Владимире два работника водоканала погибли при ремонте канализации
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Во Владимире два работника МУП «Владимирводоканал» погибли во время проведения ремонтных работ на канализационных сетях. Об этом сообщила прокуратура Владимирской области в Telegram-канале.

По информации ведомства, во время ремонта канализационных сетей у дома № 27-ж по Судогодскому шоссе двое рабочих, спустившихся в колодец, погибли, а еще двое пострадали. По предварительным данным, им стало плохо на глубине, и они потеряли сознание.

Пятый член бригады, оставшийся снаружи, вытаскивал пострадавших. Прокуратура области начала проверку, на место выехала и. о. зампрокурора города Яна Титова, а следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, если это повлекло смерть двух лиц»).

До этого в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в шахту лифта в строящемся доме, спасти пострадавших не удалось. Инцидент произошел в высотке на Украинской улице. Рабочие убирались на 27-м этаже многоквартирного дома и рухнули в лифтовую шахту на бетонное основание. Известно, что работодатель не сообщил о несчастном случае в трудовую инспекцию, ему грозит административное наказание.

Ранее на стройплощадке ЖК застройщика «Родина» погибли двое рабочих.

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