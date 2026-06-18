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Россиян предупредили, что нельзя смывать в канализацию, хотя все это делают

Химик Дорохов: жирные отходы после еды формируют отложения в канализации
Davizro Photography/Shutterstock/FOTODOM

Бытовые отходы часто считаются безопасными для слива в канализацию, однако многие из них приводят к формированию засоров, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Масла и жиры, которые часто сливают в раковину после приготовления пищи, при охлаждении густеют и оседают на внутренних поверхностях. На уже сформированном жировом налете легче закрепляются частицы, которые не растворяются или меняют свойства при охлаждении.

«Например, остатки молочных продуктов частично сворачиваются и уплотняют уже имеющиеся отложения. Жидкости после варки макарон, риса или картофеля содержат крахмал, который при остывании густеет и закрепляется на стенках. В результате формируется многослойное отложение, которое постепенно сужает просвет», — заявил он.

Далее в этих участках начинают накапливаться нерастворимые частицы: кофейная гуща, мелкие остатки пищи и другие плотные фрагменты. Они оседают в местах с замедленным движением и соединяются с жировыми отложениями, увеличивая их плотность. Даже небольшое количество таких загрязнений со временем приводит к образованию плотных скоплений, которые частично перекрывают просвет и мешают прохождению воды.

«Влажные салфетки, бумага с пропитками, ватные изделия и средства личной гигиены не распадаются в воде и сохраняют структуру. В потоке они задерживаются на жировом налете и неровностях труб, после чего сцепляются между собой. Образуется плотное скопление, которое удерживает другие частицы и быстро приводит к формированию засора», — объяснил химик.

Часто в канализацию попадают наполнители для животных и строительные смеси, которые воспринимаются как сыпучие и безопасные. При контакте с водой такие материалы набухают, уплотняются или переходят в твердое состояние. Они оседают в изгибах труб и становятся центром формирования плотных отложений, которые трудно удалить без механической очистки.

«Чтобы избежать засоров и повреждения труб, важно следовать правилам эксплуатации канализации: в нее должны попадать только вода и полностью растворимые вещества. Все, что может оставить осадок или изменить свойства потока, следует удалять вместе с бытовыми отходами, а не через слив», — резюмировал он.

Ранее россиянам назвали самые действенные народные средства прочистки труб.

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