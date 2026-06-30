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Общество

В Калифорнийском заливе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Калифорнийском заливе
Александр Кряжев/РИА Новости

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали у побережья Мексики в Калифорнийском заливе. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как уточнили в организации, эпицентр подземных толчков находился в 108 км к юго-востоку от мексиканского города Лос-Мочис с населением 256 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы вечером 24 июня. Они стали одними из самых сильных за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в столице Каракасе и ряде штатов. Многие дома оказались разрушены, также был поврежден аэропорт имени Симона Боливара.

30 июня спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес сообщил, что из-за подземных толчков не выжили 1943 человека. По его словам, в результате происшествия пострадали 10 571 человек. Спасатели извлекли из-под завалов 6461 человека. Еще около 13,4–13,5 тысяч смогли выбраться самостоятельно или с помощью родных и соседей. При этом разбор завалов продолжается.

Ранее власти Венесуэлы назвали землетрясения «самым трагическим событием за последние 123 года».

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