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Общество

В Чернигове тысячи абонентов остались без света

В Чернигове около 12 тыс. абонентов остались без электричества
Shutterstock/Creative Cat Studio

Порядка 12 тысяч абонентов лишились электроснабжения в Чернигове на севере Украины из-за аварии на энергообъекте. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания «Черниговоблэнерго».

При этом причины аварии не указаны. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, добавили в «Черниговоблэнерго».

Накануне национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила, что графики отключения электроэнергии введут 30 июня во всех регионах Украины. Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме.

Как уточнила пресс-служба, с 17:00 до 22:00 (совпадает с мск) будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения для промышленности и бизнеса.

«Укрэнерго» объяснила необходимость этих мер значительным ростом уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

Также 29 июня один из крупнейших банков Украины «Ощадбанк» сообщил, что отдельные сервисы кредитной организации могут не работать из-за высокой температуры воздуха и нестабильной работы систем энергоснабжения.

Ранее в Сумах начались отключения воды из-за проблем с электричеством.

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