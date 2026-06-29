Один из крупнейших банков Украины предупредил о возможных сбоях в работе из-за жары

Отдельные сервисы украинского «Ощадбанка» могут не работать из-за высокой температуры воздуха и нестабильной работы систем энергоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Из-за аномально высокой температуры воздуха и нестабильной работы систем энергоснабжения возникла необходимость проведения дополнительных технических работ, что временно повлияло на работу отдельных сервисов «Ощадбанка», — говорится в сообщении.

Как уточнили в банке, технические команды уже занимаются решением задачи скорейшего восстановления стабильного функционирования всех банковских сервисов.

29 июня генеральный директор энергокомпании компании Yasno Сергей Коваленко призвал жителей Украины готовиться к отключениям света из-за аномальной жары.

По его словам, каждые три градуса тепла в Киеве повышают нагрузку на энергетическую систему примерно на 100 мегаватт. При этом потребление электричества создают не только кондиционеры, но и системы охлаждения в офисах, магазинах, торговых центрах и на предприятиях.

Ранее французский министр признала огромный урон от жары для сельского хозяйства.