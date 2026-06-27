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В Сумах фиксируются отключения воды из-за проблем с электричеством

В Сумах и-за проблем со светом наблюдаются отключения воды
Alina Smutko/Reuters

В украинских Сумах начались отключения воды из-за проблем с электричеством. Об этом сообщает местный водоканал в соцсетях.

«Вода в дома горожан сегодня будет подаваться с пониженным давлением по графику», — сказано в сообщении.

Там уточнили, что жители будут обеспечены ресурсом только в течение нескольких часов утром и вечером. При этом из-за пониженного давления на верхних этажах многоэтажек воды нет.

По информации горводоканала, были обесточены городские водозаборы, а все объекты водоканала переведены на аварийное питание.

Утром 27 июня в сумском облэнерго заявили о перебоях с подачей электричества из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

25 июня российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области. За последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти ранее говорили, что интенсивность атак будет возрастать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские войска обесточили ряд предприятий в Сумской области.

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